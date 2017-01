सपा के भीतर पार्टी कार्यालय पर कब्जे को लेकर छिड़ी निर्णायक जंग

उत्तर प्रदेश को किले को जीतने के लिए शाह की रणनीति के आगे ढेर ना हो जाए अन्य सियासी दल, सपा ने भी माना शाह का लोहा।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 11:24 [IST]

English summary

War over Samajwadi party office entry turns ugly in Uttar Pradesh. Shivpal supporters and Akhilesh supporters clash one another.