हापुड़ में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने भीड़ इकट्ठा करने के लिए कराया अश्लील डांस

अपने नियम और कायदों के लिए जानी जाने वाली बहुजन समाज पार्टी में प्रत्याशी ने नए साल पर एक पार्टी के दौरान हापुड़ में भीड़ की इकट्ठा करने के लिए अश्लील डांस कराया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 2, 2017, 12:22 [IST]

English summary

Vulgar dance in new year party organised by Bahujan samaj party in hapur,uttar pradesh