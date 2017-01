यूपी चुनाव: अबकी बार चुनाव में खास वोटिंग मशीन, मतदाताओं का भ्रम दूर होगा!

नए ईवीएम के जरिये वोटर ने जो मतदान किया है, वह सही प्रत्याशी को मिला है या नहीं, इसका पोलिंग बूथ के भीतर ही पता चल जाएगा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 14:43 [IST]

English summary

In Uttar Pradesh, new EVM machine will be used. Now, Voters will not feel cheated.