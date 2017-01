मथुरा: सामने आया एक और जवान का वीडियो, पीएम से कहा बदल दो पुलिस एक्ट

पैरामिलिट्री फ़ोर्स के जवानों की मांग और शिकायतों के वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही ने अपने आला-अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किये जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 16:45 [IST]

English summary

paramilitry force constable demanding for rights to pm modi, he wants to make change police act 1861.