देवरिया में हिंसक भीड़ ने पुलिस वालों को दौड़ा-दौड़ाकर मारा, थाना फूंका

देवरिया में हिंसक भीड़ ने थाना फूंका, कई पुलिसवालें हुए घायल, हथियार लूटने के अलावा दर्जनों वाहनों को किया आग के हवाले।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 9:46 [IST]

English summary

Violent crowd burnet police station in Deoria many policemen attack. After three hour clash situation was controlled.