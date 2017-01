अखिलेश यादव की फोटो से आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन

यूपी के शाहजहांपुर में आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां एक राशन वितरण कोटे की दुकान पर अखिलेश यादव की फोटो लगे राशन कार्ड से वितरण किया जा रहा है।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 19:22 [IST]

