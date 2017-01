विनय कटियार पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा- बीजेपी की मानसिकता जानकर हंसी आती है

बीजेपी नेता ने यूपी में कांग्रेस के प्रचार और सपा से गठबंधन में अहम भूमिका निभाने वाली प्रियंका गांधी पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, 'बहुत सी महिलाएं हैं जो प्रियंका गांधी से ज्यादा खूबसूरत हैं।'

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 14:43 [IST]

English summary

Vinay Katiyar exposes bjp's mindset for women says priyanka gandhi after his statement.