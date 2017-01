मीरगंज के गांवो में कहर बरपा रहा है कैंसर

बरेली में कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या बनी समस्या, मीरगंज के गांवों में बड़ी संख्या में लोग हो रहे हैं कैंसर का शिकार

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 16:40 [IST]

English summary

Village of Barailly Mirganj faces acute cancer problem. Many are suffering due to this but treatment is less provided