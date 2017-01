वाराणसी में पटरी से उतर गई यात्रियों से भरी ट्रेन, बड़ी दुर्घटना टली

इंजन के पहिए में तेज आवाज हुई तो ड्राइवर ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बड़े हादसे को टाल दिया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 13:39 [IST]

English summary

A train accident halted by driver when he quickly applied emergency break near Varanasi Cant railway station.