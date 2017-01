वाराणसी: चुनावी संग्राम में अवैध शराब की कालाबाजारी करते पकड़े गए दो लोग

वाराणसी सारनाथ पुलिस, मजिस्ट्रेट के साथ गाजीपुर-वाराणसी बॉर्डर पर सोमवार सुबह से चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान गाजीपुर की तरफ से आ रही बुलेरो सड़क पर चेकिंग होती देख गाड़ी वापस घुमा ली।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 17:31 [IST]

English summary

varanasi police arrested two people on supplying illegal wine in uttar pradesh.