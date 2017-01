वाराणसी: भाजपा ज्वॉइन कर चुके नेता कह रहे, 'मैं सपा का नेता हूं'

प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शिवपुर विधानसभा का टिकट पाने वाले अनिल राजभर के फेसबुक प्रोफाइल पर अब भी 'I am Leader of Samajwadi Party' लिखा है।

Subscribe to Oneindia Hindi

वाराणसी। यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद पीएम के संसदीय क्षेत्र के टिकट बंटवारे पर भले ही लंबी माथापच्ची हुई हो, तमाम प्रत्याशियों को सोशल मीडिया पर अपडेट रहने का गुरु ज्ञान दिया गया हो लेकिन अभी भी भाजपा में शामिल हुए तमाम दलबदलुओं को इस बात का अहसास नहीं हो पाया है। कुछ ऐसा ही सामने आया प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जहां शिवपुर विधानसभा का टिकट पाने वाले अनिल राजभर के फेसबुक प्रोफाइल पर अब भी 'I am Leader of Samajwadi Party' लिखा है।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 14:06 [IST]

English summary

In Varanasi Bjp leader Facebook profile admire SP, even got ticket from Bjp