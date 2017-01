यूपी में सात चरणों में होगा चुनाव, जानिए कब-कब होंगे चुनाव

उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का आज चुनाव आयोग ने ऐलाान कर दिया है। चुनाव आयोग ने यूपी में सभी 403 विधानसभा सीटों पर सात चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 12:57 [IST]

English summary

Uttar Pradesh to for poll in in 7 phase first phase to take place on 11 feb. Get the full detail of UP poll election date.