अखिलेश हुए बागी, मुलायम हुए कठोर, समाजवादी कुनबे को फायदा या नुकसान?

समाजवादी पार्टी में चल रही लड़ाई अब नया रंग रूप ले चुकी है। अक्टूबर के आखिर में शांत हो चुका झगड़ा एक बार फिर से इस कदर ऊभर आया है कि अब उसे खत्म होने में शायद बहुत समय लगे। पढ़ें यह विश्लेषण।

Written by: मुकुंद सिंह

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 11:13 [IST]

English summary

Uttar Pradesh: Rift in Samajwadi Party between mulayam, akhilesh, shivpal and ramgopal