यूपी: गाजीपुर जेल में ऐसा क्या हुआ, जो पुलिस को बजानी पड़ी पगली घंटी

बैरक नंबर तीन में कैदियों ने जेल की किचन में खाने की गुणवत्ता को लेकर हंगामा किया और फिर जेल के अंदर ही पत्थरबाजी की, जिसके चलते पुलिस ने कई राउंड फायरिंग की।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 13:10 [IST]

English summary

uttar pradesh gazipur district jail police firing turmoil and police has to blow the bell.