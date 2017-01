सपा से उपेक्षित बाहुबली राजा भैया थाम सकते हैं भाजपा का हाथ

खबर है कि निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया' भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम सकते हैं।

Sunday, January 15, 2017, 11:57 [IST]

Bahubali Raja Bahiya Join Bjp said Sources, Rajnath Singh will play Thakur Card against SP Chief Mulayam Singh Yadav and CM Akhilesh Yadav.