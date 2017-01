यूपी विधानसभा चुनाव 2017: साइकिल पर सवार अखिलेश, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी?

चुनाव आयोग से सपा की 'जंग' जीतने के बाद अखिलेश यादव खुद यूपी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बिहार की तर्ज पर यूपी में महागठबंधन की पहल शुरू की है। पढ़िए खास रिपोर्ट...

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 14:36 [IST]

English summary

Uttar Pradesh election 2017: Akhilesh yadav gets SP symbol cycle How might impact analysis.