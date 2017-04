गोरखपुर में बोले योगी, जिन्हें कानून-व्यवस्था पर भरोसा नहीं वो प्रदेश छोड़ दें

गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। जिन्हें कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं वो यूपी छोड़ दें।

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सूबे की जनता ने हमें अपार जन समर्थन दिया है और इस पर खरा उतरने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। योगी ने कहा कि हमने कोशिश की है और इसका असर भी दिख रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली हो, कानून-व्यवस्था हो या फिर किसानों की फसल की खरीद का मामला हो, हर जगह नई सरकार के आने के बाद बदलाव दिख रहा है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। जिन्हें कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं वो यूपी छोड़ दें। बदलाव हो रहा है, अभी और होगा

योगी ने कहा कि उन्होंने कहा कि बदलाव हुआ है और अभी और बदलाव होगा। योगी ने कहा कि जनता के भरोसे को और आगे ले जाना है. लोक कल्याणकारी योजनाएं सरकार की प्राथमिकता है. सीएम बनने के बाद से योगी का गोरखपुर का यह दूसरा दौरा है. योगी दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हैं। बिजली पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब सबको बिजली मिलेगी, कोई चार जिले वीआईपी नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में अब किसी को अंधेरे में नहीं रहना होगा। प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त करने की बात कहते हुए योगी ने कहा कि 15 जून तक सड़क ठीक हो अगर इसके बाद गड्ढे दिखे तो कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली एमसीडी जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी और उत्तर प्रदेश में निगम चुनावों के लिए जुट जाने को कहा। योगी ने ईवीएम पर सवाल उठाने वालों की भी आलोचना की। वहीं गंगा की सफाई को लेकर उन्होंने 2 मई से कई छोटे-छोटे अभियान शुरू करने का भी ऐलान किया है।

