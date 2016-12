बुलंदशहर: मंडप में पहुंची पहली पत्नी, हंगामे के बाद दूल्हे को उठा ले गई पुलिस

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक युवक शादी के मंडप में था लेकिन वहां उसकी पहली पत्नी पहुंच गई। इसके बाद खूब हंगामा हुआ और शख्स सलाखों के पीछे पहुंच गया।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 17:17 [IST]

English summary

Uttar Pradesh: In Bulandshahr police took away the groom after uproar when first wife reached in mandap