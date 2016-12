248 गाड़ियों के सवाल पर भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा- 3 महीने के लिए लिया गया किराए पर, कर देंगे वापस

भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के गोरखपुर में बीते दिनों गाड़ियां खरीदने का मामला सामने आया था, जिस पर पार्टी ने अपनी बात रखी है। कहा कि ये विधानसभा चुनाव के बाद वापस कर देंगे।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 11:48 [IST]

English summary

V P of Uttar Pradesh Bharatiya Janata Party unit said- bikes are took on rent, after assembly election it will be returned.