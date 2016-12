बरेली में पशु तस्करों के हौंसले बुलंद, पुलिसकर्मियों की जान लेने की कोशिश की

ताजा मामला बरेली के थाना मीरगंज क्षेत्र के लभारी चौकी का है । इस घटना में पशु तस्करों ने डायल 100 के साथ एक रोडवेज़, बैरियर को अपने गुस्से का शिकार बनाया है |

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, December 26, 2016, 12:01 [IST]

English summary

Uttar pradesh: In Bareilly Animal smugglers are encouraged, Tried to kill policemen.