समाजवादी पार्टी की रार से आगरा में बसपा की बल्ले-बल्ले

समाजवादी पार्टी में चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश की रार का लाभ, विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाला है।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 14:48 [IST]

English summary

Uproar in Samajwadi party will be beneficial for Bahujan Samaj Party in Agra,Uttar Pradesh