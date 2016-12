समाजवादी पार्टी में अखिलेश और शिवपाल की रार पर मुस्लिमों ने कहा- वोट पर पड़ेगा असर

इस साल अक्टूबर की 24 तारीख को हुई आखिरी बैठक के बाद समाजवादी पार्टी में लगभग सब कुछ सही हो गया था लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर शुरू हुआ विवाद अब इनके कोर वोटबैंक पर भी असर डाल रहा है।

Story first published: Friday, December 30, 2016, 13:39 [IST]

Uproar in samajwadi party now affects its core vote bank in Varanasi,Uttar Pradesh