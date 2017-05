UPPCS 2017 में ओवरएज वालों को योगी का तोहफा, 9 मई से दुबारा होंगे आवेदन

ओवरएज प्रतियोगियों को दो अतिरिक्त अवसर दिए जाने थे, उसी लाभ के क्रियान्वयन के लिए योगी सरकार ने इसी साल छात्रों को तोहफा दे दिया।

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 9:06 [IST]