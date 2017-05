नए विधायकों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया खास मंत्र

लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों से कहा कि मतदाताओं को बहुत लम्बे भाषण नहीं देने चाहिए, अच्छे भाषण देने ही नहीं सुनने भी चाहिए।

Thursday, May 4, 2017, 18:07 [IST]

UPCM Yogi adityanath talks with new MLAs in lucknow.