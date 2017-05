योगी आदित्यनाथ ने कहा- मेरे सीएम बनने की चर्चा दुनिया में हुई...

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में संबोधन के दौरान कहा कि हमने यूपी में बिजली की VIP संस्कृति खत्म की। देश में विकास की राजनीति टिकेगी।

Story first published: Monday, May 1, 2017, 18:11 [IST]

UPCM yogi adityanath statement in state BJP working committee meeting.

