लखनऊ कैंट की सीट को मुलायम की बहू अपर्णा बनाएंगी रोचक!

यूपी चुनाव में बदलते समीकरण के बीच अपर्णा यादव और रीता बहुगुणा जोशी के बीच की जंग हो सकती है दिलचस्प, पार्टी की ओर से टिकट मिलने के बाद होगा मुकाबला आर-पार का।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 14:30 [IST]

English summary

UP poll 2017- interesting fight of Aparna yadav in the political battle. She is likely to contest from Lucknow cantt seat against Rita Bahuguna.