बार बालाओं के साथ जमकर नाचा यूपी का पुलिसवाला, देखिए वीडियो

एक शादी के दौरान बार बालाओं को डांस करते देखकर यूपी के वर्दीधारी को रहा नहीं गया और वो सभी नियम-कानूनों पर ताक पर रखकर नाचने लगा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 21:28 [IST]

UP Policeman dance with bar dancers, viral video.

Other articles published on May 3, 2017