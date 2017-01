उत्तर प्रदेश पुलिस का शर्मनाक चेहरा, कैमरे पर घूस लेते पकड़ा

एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस लाइन के एक बाबू को कैमरे पर बंदूक का लाइसेंस रिन्यूअल करने के बदले घूस लेते देखा गया।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 14:58 [IST]

English summary

Uttar Pradesh Policeman caught on camera taking bribe to renew licence of guns. The policeman said that RI has ordered to take money.