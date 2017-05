VIDEO: योगी सरकार में पुलिस को हरारत, सुबह-सुबह दरोगा जी थाने में करवा रहे हैं मालिश

दरोगा जी की थकान उतरे तो न पीड़ितों की तकलीफ समझें! अभी तो खुद उनके शरीर में इतना दर्द है की थाने पहुंचकर पहले मालिश करवानी पड़ रही है...

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 9:14 [IST]