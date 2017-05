ऑफिस में ड्यूटी पर गहरी नींद में सो रहे थे यूपी पुलिस अधिकारी, वीडियो

सीएम योगी के निर्देशों का पालन करते हुए जिलाधिकारी और एसपी निरीक्षण पर निकले लेकिन एएसपी अपनी ऑफिस में गहरी नींद में सोते हुए दिखे।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, May 5, 2017, 20:33 [IST]

UP police officer sleeping on duty, viral video.

Other articles published on May 5, 2017