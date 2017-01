यूपी के शाहजहांपुर में जज के घर में तैनात सिपाही ने खुद को मारी गोली

यूपी के शाहजहांपुर में सिपाही ने खुद को गोली मार ली। जिससे सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। सिपाही ने सरकारी शस्त्र से खुद को गोली मारी है।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 18:18 [IST]

English summary

up police constable shot himself and now condition in dangerous