आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गायत्री प्रजापति के खिलाफ FIR दर्ज

यूपी के मंत्री को आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने की एफआईआर, साढ़े चार हजार साड़ियों को बांटने के लिए ले जा रहा ट्रक भी हुआ सीज

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 11:26 [IST]

English summary

UP minister booked for violating model code of conduct. 4500 sarees were sent to Amethi to distribute sieged by the police near Fatehpur.