यूपी के मजदूर ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख बेटे के लिए मांगी इच्छा-मृत्यु

राजू ने कहा कि मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बस एक ही अनुरोध है कि कृपया मेरे बेटे का इलाज हो सकता है तो किया जाए, अगर उसका इलाज नहीं कराया जा सकता तो वो उसे इच्छा-मृत्यु प्रदान करें।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 15:45 [IST]

English summary

UP labourer sought permission from Prime Minister Narendra Modi to euthanise his son.