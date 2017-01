यूपी चुनाव-2017- अखिलेश और कांग्रेस की करीबी ने बदला यूपी का समीकरण

यूपी चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव और कांग्रेस एक साथ आते दिख रहे हैं उसने तमाम दलों को अपनी रणनीति के बारे में फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है।

Story first published: Sunday, January 15, 2017, 14:12 [IST]

UP elections: WIth SP-Cong inching closer, BJP looks to BSP.BJP leader says there are back channel talk are going on with BSP.