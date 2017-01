यूपी विधानसभा चुनाव 2017: क्या यूपी चुनाव में हटेगा आजमगढ़ से 'आतंक' का टैग?

आजमगढ़ सीट पर सभी सियासी दलों की नजरें हैं। ये इलाका मुस्लिम बहुल है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां के मुस्लिम मतदाताओं के साथ कई बार बैठक की। सपा-बसपा की निगाहें भी इस सीट पर हैं।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 16:36 [IST]

English summary

UP Elections 2017: Will Azamgarh finally lose its ‘terror’ tag?