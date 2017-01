अखिलेश यादव को नहीं मिलती 'साइकिल' तो डूब जाते करोड़ों

दुकानदारों ने चुनाव-चिन्‍ह साइकिल के हिसाब से प्रचार सामग्री तैयार की हुई थी, जिस पर अगर वो सीज हो जाती तो इन्हें करोड़ों का नुकसान होता।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 10:04 [IST]

English summary

Ahead of the election in Uttar Pradesh, where he is seeking a second consecutive term, Chief Minister Akhilesh Yadav has been declared the rightful owner of his Samajwadi Party's symbol, the cycle.