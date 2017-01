यूपी चुनाव से ही बनने लगी है 2019 के चुनाव की रणनीति

यूपी चुनाव इस बार 2019 के लोकसाभ चुनाव की भी तस्वीर को साफ कर रहा है, सपा-कांग्रेस का गठबंधन 2019 के चुनाव की दशा और दिशा तय कर सकता है।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 15:46 [IST]

English summary

UP election is setting the tone of 2019 loksabha poll. Congress and Samajwadi party are aiming not only UP but centre too.