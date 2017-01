यूपी चुनाव में सुरक्षा के लिए तैनात किए गए ड्रोन, बरेली के इतिहास में पहली बार

बरेली के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सुरक्षा के मद्देनज़र ड्रोन को सेवाएं ली गयी हो।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 17:10 [IST]

English summary

In Uttar Pradesh assembly election 2017, drones are being used for better security during nomination.