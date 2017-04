DM-SSP को शाम 6 बजे तक दफ्तर में रहना होगा,योगी सरकार का फैसला

अब हर जिले के डीएम और एसएसपी शाम 6 बजे तक दफ्तर में रहेंगे. सभी बातें लैंडलाइन फोन के जरिए की जाएंगी.अधिकारियों को अपने क्षेत्र में स्वच्छता पर खास जोर देना होगा।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 11:17 [IST]

English summary

up cabinet decision, all dm-sp should be connect with cm office