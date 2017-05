यूपी में 1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी, कैबिनेट ने दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश में जीएसटी को योगी सरकार ने दी अपनी मंजूरी, प्रदेश में 1 जुलाई से लागू होगा जीएसटी,नई कर नीति को किया जाएगा लागू

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 15:27 [IST]

English summary

The decision was taken at the fifth cabinet meeting of the state government, presided over by Chief Minister Yogi Adityanath.