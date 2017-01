यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं, 12वीं की परीक्षा का कार्यक्रम

यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है, बोर्ड की परीक्षा 16 मार्च से शुरु होगी, परीक्षा दो पालियों में होगी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 15:09 [IST]

English summary

UP board releases schedule of board exam of class 10th and class 12th. Board exam will start from 16 march.