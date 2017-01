11 मार्च को विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 मार्च से होगी शुरु

उत्‍तर प्रदेश विधान सभा चुनावों का परिणाम 11 मार्च को आने के बाद 16 मार्च से उत्‍तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरु हो सकती है।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 16:28 [IST]

UP Board exams 2017 could be begin from March 16