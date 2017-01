राम मंदिर पर बयान देकर पलटे यूपी भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी चुनाव में मुख्य मुद्दा सुशासन और भ्रष्टाचार हैं। हम 300 से ज्यादा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 12:13 [IST]

I have not given any such statement, all what I said got misconstrued says UP BJP Chief Keshav Prasad Maurya on Ram Mandir.