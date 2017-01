इलाहाबाद में मारे गए डॉक्टर एके बंसल से यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य का कनेक्शन

जांच में पता चला है कि अस्पताल में दोनों की पार्टनरशिप थी जिसमें केशव मौर्य की पत्नी राजकुमारी देवी के नाम से पैसा लगाया गया था। केशव मौर्य और डॉ. एके बंसल की दोस्ती के काफी चर्चे रहे हैं।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 10:58 [IST]

English summary

UP BJP chief keshav prasad maurya and murdered dr ak bansal were business partners.