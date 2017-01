यूपी विधानसभा चुनाव 2017- क्या कैराना पलायन निर्णायक साबित होगा?

उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, प्रदेश में कैराना का मुद्दा काफी चर्चा में रहा, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से यह चर्चा में है यह गेम चेंजर साबित हो सकता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 15:55 [IST]

English summary

Kairana, the small Uttar Pradesh town was in the news in July last year for alleged mass exodus of Hindu families. But the way this issues has been raised once again can be a game changer.