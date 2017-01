UP Assembly elections 2017- यूपी चुनाव में जमकर गूंजेगा बहनजी को आने दो

यूपी के चुनावी मैदान में बसपा पहली बार सोशल मीडिया के जरिए वोटरों को अपनी ओर करने की करेगी कोशिश, गायक कैलाश खेर का जारी होगा वीडियो, बहनजी को आने दो

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 12:32 [IST]

English summary

UP Assembly elections 2017: 'Behenji Ko Aane Do' will be BSP's USP. This will be first time when BSP will campaign on Social platform too in the election.