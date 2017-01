UP Assembly elections 2017- मुसलमानों के सपा को वोट नहीं देने की 4 वजहें

इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देंगे इसके पीछे की कई अहम वजहें हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी है 18 फीसदी आरक्षण का ना देना

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 12:08 [IST]

English summary

UP Assembly elections 2017: 4 reasons why Muslims will not vote for SP. Samajwadi party feud going to be costly for the PArty.