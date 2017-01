यूपी: चुनाव के समय याद आए मुस्लिम वोटर, लुभाने और बांटने में लगी पार्टियां

पिछले दो विधानसभा चुनावों में पूर्वांचल के गोरखपुर-बस्ती मंडल के सात जिलों की इन दोनों मंडलो की कुल 41 सीटों में से 13 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का खास प्रभाव है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 18:23 [IST]

English summary

uttar pradesh assembly election 2017 and political parties are tempting to muslim voters