यूपी विधानसभा चुनाव 2017: क्यों महिला उम्मीदवार पर नहीं जताते भरोसा?

गोरखपुर में दोनों मंडलों में सात जिले हैं और 41 विधानसभा क्षेत्र, साल 2012 के चुनाव में केवल तीन ही महिलाएं विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुई।

Friday, January 6, 2017, 15:07 [IST]

Why Women Candidates are very less in UP Assembly Election 2017, here is reasons, please have a look.