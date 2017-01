यूपी चुनाव: भारतीय राजनीति में कब, क्यों और कैसे शुरू हुआ 'आया राम, गया राम' का ट्रेंड

'आया राम गया राम' का जिक्र उस समय चर्चा में आया जब 1967 में हरियाणा के नेता गया लाल कांग्रेस पार्टी छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। बाद में वापस कांग्रेस में आ गए।

Friday, January 20, 2017, 15:45 [IST]

up assembly election 2017: who starts Aaya Ram Gaya Ram phenomenon of Indian politics.